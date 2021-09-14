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Новый договор для перевозчиков. Как будут проверять температуру в общественном транспорте Киева

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 сентября, 17:24
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За последний месяц приобрели чрезвычайно точные термометры и получили на них сертификаты
Совсем скоро киевлянам покажут, как будут выглядеть новые термометры
Совсем скоро киевлянам покажут, как будут выглядеть новые термометры / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из самых популярных вопросов после объявления требований к киевским перевозчикам – как будет контролироваться надлежащая температура в общественном транспорте Киева.

Об этом рассказал заместитель главы киевской горадминистрации Константин Усов в Telegram.

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"Четкий предельный температурный режим – неотъемлемая часть нового договора перевозчиков с городом. И КГГА должен не просто объявить "новые требования", а обеспечить их жесткий и законный контроль", – пишет он.

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По его словам, профильное коммунальное предприятие за последний месяц приобрело чрезвычайно точные термометры и получило на них сертификаты калибровки от "Укрметртестстандарт".

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"Мы – первый в стране организатор пассажирских перевозок, который будет реально контролировать температурный режим в салонах общественного транспорта на улицах", – добавляет он.

Совсем скоро киевлянам покажут, как будут выглядеть новые термометры.

Грозит ли Киеву новый локдаун

В Киеве пока только обсуждают возможность перехода столицы из зеленой в желтую или даже в оранжевую зону карантина.

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По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, показатели по заболеваемости в столице меняются каждый день.

"Пока нет предпосылок перехода столицы в желтую или оранжевую зону. Это решение принимает исключительно государственная комиссия по ЧС. Пока информация о возможных ограничениях – слухи, которые кто-то распускает. Они абсолютно беспочвенные", – рассказывает Рубан.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Мы также писали, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта" – в Киеве умер один из госпитализированных.

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