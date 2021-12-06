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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Общественный транспорт в Киеве сегодня будет курсировать по новым маршрутам – список

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
6 декабря, 07:26
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6 декабря в столице запланирован ряд дорожных работ
Утром общественный транспорт изменил маршруты.
Утром общественный транспорт изменил маршруты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 6 декабря, в Киеве произошел сбой в работе транспорта. На некоторых участках производятся запланированные дорожные работы.

Про это сообщили в "Киевпасстрансе".

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Где изменено движение

Автобусы № 87, 108

Изменено движение автобусов №87, 108 по ул. Шумского по причине проведения дорожных работ.

  • Движение автобусов №87 организовано по пр-ту Тычины.
  • Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной

Автобус №95

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Изменено движение автобусов №95 по ул. Березняковская, остановка "Левый берег" по причине проведения дорожных работ.

  • Движение автобусов № 95 организовано по п-ту Павла Тычины, ул. Амвросия Бучмы без въезда на ул. Березняковскую.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Там дополняют, что по этим причинам случаются сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

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