Обслужили 13 рейсов. Как в "Борисполе" принимают паломников-хасидов

Всего в рамках "Хасидской программы 2021" запланировано 68 рейсов на прибытие и 88 рейсов на отправку

В Украине встречают хасидов. Фото: коллаж "Сегодня"

Состоялась встреча с участием посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, заместителя главы миссии посольства Иоава Быстрицкого, консула посольства Израиля в Украине Лилах Атиас, народных депутатов Украины и руководства аэропорта, которая была посвящена нынешней "хасидской программе". Участники встречи вместе осмотрели локации и обсудили вопрос комфортного обслуживания паломников. В этом году чартерные рейсы с паломниками будут обслуживаться в терминале B, а регулярные – в терминале D.

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Об этом сообщает международный аэропорт "Борисполь" в Facebook.

Так, первые паломники-хасиды уже прибыли в "Борисполь" 1 сентября. За первые два дня программы в "Борисполе" обслужили 13 рейсов, в аэропорт прибыло около 2800 паломников-хасидов.

Всего в рамках "Хасидской программы 2021" запланировано 68 рейсов на прибытие и 88 рейсов на отправку.

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"К обеспечению общественной безопасности и порядка привлечен ряд служб и ведомств: более 120 сотрудников полиции Бориспольщины, патрульной полиции Киевской области, полиции особого назначения, взрывотехники, полиции диалога и более 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

Делегация в аэропорту. Фото: пресс-служба "Борисполя"/Facebook

На территории аэропорта работает ситуационный центр, который анализирует и систематизирует информацию.

Почему хасиды совершают паломничество в Умань

Паломничество хасидов в Умань – паломничество евреев, исповедующих одно из течений иудаизма, хасидизм.

Все евреи, которые представляют брацлавское течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если встретят Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет счастливым. Они приезжают в Умань целыми общинами, вместе с детьми. Некоторые приезжают несколько раз в жизни, некоторые – ежегодно.

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