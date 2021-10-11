Очередной "герой парковки": в Киеве BMV обложили бетонными глыбами (фото)

В Киеве BMV на парковке обложили бетонными глыбами. Инцидент произошел в районе Национального авиационного университета.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
На фото видно, что авто припарковалось между желтыми блоками, которые тесно прилегают к автомобилю. Кто-то такой вид парковки не одобрил.
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"На Гарматной, 44 кому-то не понравилась парковка BMW", – подписано фото в Telegram-канале.
Автомобиль обложили бетонными блоками. Фото: Киев Сейчас
Противоугонная система
В комментариях попытались разобраться, почему водитель выбрал это место и кто расставил вокруг его авто бетонные преграды.
"Это сам хозяин так сделал, антиугонное у него такое", – пишет один из пользователей соцсети.
Еще один мужчина предположил, что водитель BMV просрочил снятие с "евробляхи", вот и уклоняется от штраф-площадки.
"Судя по следам на асфальте запасливый хозяин заготовил блоки заранее", – шутят в комментариях.
Будут ли заставлять платить за парковку во дворах
У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.
"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".
Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений.
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