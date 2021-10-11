Очередной "герой парковки": в Киеве BMV обложили бетонными глыбами (фото)

Автомобиль был припаркован в одном из дворов, когда вокруг него соорудили множество преград

Неизвестные заблокировали выезд для автомобиля. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве BMV на парковке обложили бетонными глыбами. Инцидент произошел в районе Национального авиационного университета.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

Реклама

На фото видно, что авто припарковалось между желтыми блоками, которые тесно прилегают к автомобилю. Кто-то такой вид парковки не одобрил.

"На Гарматной, 44 кому-то не понравилась парковка BMW", – подписано фото в Telegram-канале.

Реклама

Автомобиль обложили бетонными блоками. Фото: Киев Сейчас

Противоугонная система

В комментариях попытались разобраться, почему водитель выбрал это место и кто расставил вокруг его авто бетонные преграды.

"Это сам хозяин так сделал, антиугонное у него такое", – пишет один из пользователей соцсети.

Реклама

Еще один мужчина предположил, что водитель BMV просрочил снятие с "евробляхи", вот и уклоняется от штраф-площадки.

"Судя по следам на асфальте запасливый хозяин заготовил блоки заранее", – шутят в комментариях.

Будут ли заставлять платить за парковку во дворах

У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".

Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений.

Ранее мы писали: