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Один день из жизни киевского метро: собака на платформе и живой самоубийца (фото)

17 мая, 19:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В подземку пробрался пес – полицейским пришлось его ловить

Сегодня в киевском метрополитене произошел ряд событий. Например, мужчина попал под колеса поезда, а на "Политехе" каким-то образом попала в вестибюль собака и это еще не все.

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О сегодняшних событиях написала в Facebook заместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

По ее словам, сегодня в подземке открыли проект о донорстве, а также пассажир оказался под составом поезда.

"Предварительно самоубийца. Живой, в больнице. На Позняках планируется замена турникетов во втором вестибюле. Вандалы повредили дефибриллятор, ох это печаль. Завтра напишу подробнее. Кто-то пропустил пса в вестибюль "Политехнического института", – написала Наталья Макогон.

Как отметила замначальник подземки, дезориентированная собака пробежала мимо контроллера на эскалатор и на платформу.

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"К счастью, без травм. Совместно с полицией поймали, вывезли со станции, накормили и отпустили. В ухе "клипса", поэтому очевидно, это наш местный пес, потому что очень спокойно побежал "по делам", – написала она.

Ранее мы писали, что на станции киевского метрополитена "Льва Толстого" среди ночи снесли МАФы.

Борьба с МАФами в столице ведется не первый год и масштабно. Недавно коммунальщики разобрали конструкции на метро "Лыбедская".

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