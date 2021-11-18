Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Одним абзацем. Рассказываем все о подорожании проезда в Киеве

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
18 ноября, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Цены на транспорт планируют поднять с 1 января, но есть и те, кто выступил против повышения тарифов
В Киеве подорожает проезд. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве подорожает проезд. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 января власти планируют поднять проезд в транспорте до 20 гривен. Многие местные жители возмутились таким решением, а в ГРС даже выступили против повышения тарифов.

Что известно о подорожании проезда и противников этого?

В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасную перевозку пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием карточки киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при условии покупки 1-9 поездок). Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа. Льготы на проезд будут действовать и в дальнейшем. После повышения стоимости проезда в столице, люди были шокированы. Киевляне начали шутить, что тысяча гривен за вакцинацию, которую недавно анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, пойдет на проезд в Киеве. Кроме того, в Киеве вслед за общественным транспортом подорожают маршрутки, при этом все льготные категории сохраняются. Также стало известно, что если в Киеве все-таки введут новые цены на проезд в общественном транспорте, стоимость студенческого безлимитного проездного составит почти 1500 грн. Это больше, чем большинство академических стипендий. Жители столицы в ярости – они против такого резкого скачка цен. И лишь немногие оптимисты верят, что это поможет улучшить работу транспорта, на котором ежедневно ездят тысячи людей. На сегодняшний день председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр столицы Виталий Кличко должен был получить позицию ГРС.Кроме того, представители "Слуги народа" в Киеве и Верховной Раде выступили против повышения цен на проезд и сейчас ищут юридические механизмы, как этого не допустить. После этого Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в транспорте Киева до конца отопительного сезона пересматриваться не будут. Он сказал о сложной экономической ситуации, в которой оказался город, – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом.

Реклама

Жители Киева высказались о подорожании проезда в транспорте до 20 гривен
Жители Киева высказались о подорожании проезда в транспорте до 20 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 110

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

18 ноября 1991. Уже две недели продолжается забастовка судей Ивано-Франковска. Прекратилось слушание уголовных, гражданских, административных дел...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.51

Российский рубль (₽)

0.3654

Евро (€)

30

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять