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Официально! Испанский лоукост Vueling начал летать в Украину (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
7 декабря, 19:51
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С сегодняшнего дня в аэропорт "Борисполь" осуществляют перевозки 38 авиакомпаний по 118 направлениям
Испанский лоукост Vueling начал летать в Киев. Фото: коллаж "Сегодня"
Испанский лоукост Vueling начал летать в Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Испанский лоукост-перевозчик Vueling Airlines начал пассажирские рейсы регулярного сообщения между Парижем и Киевом.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

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Как стало известно, с сегодняшнего дня в аэропорт "Борисполь" осуществляют перевозки 38 авиакомпаний по 118 направлениям. Таким образом, это свидетельствует о быстром восстановлении пассажирских перевозок, а также о том, что стратегия относительно привлечения новых перевозчиков и расширения сети работает и приносит определенные результаты.

"Начало сотрудничества с Vueling очень важно для нас, ведь еще один европейский лоукост подтвердил свой интерес к Украине. Желаем авиакомпании довольных клиентов, безопасных полетов и новых маршрутов", – сказал генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

К слову, компания Vueling летает в Международный аэропорт "Борисполь" из парижского аэропорта Орли.

Авиаперевозчик выполняет рейсы из Киева дважды в неделю – каждые вторник и воскресенье. Флот авиакомпании состоит из самолетов типа A320 и А319.

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