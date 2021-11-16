Официально! Проезд в Киеве подорожает: сколько будем платить

Тарифы повышают не для всех. Это связано с тем, чтобы обеспечить безопасность перевозки пассажиров

В Киеве дорожает проезд. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 января разовая поездка в коммунальном автобусе, метро, трамвае и троллейбусе обойдется в 20 гривен. Для владельцев карты киевлянина после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Причина повышения тарифов

В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров.

Сколько теперь будет стоить проезд в столице?

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.

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