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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Официально! Проезд в Киеве подорожает: сколько будем платить

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
16 ноября, 16:42
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Тарифы повышают не для всех. Это связано с тем, чтобы обеспечить безопасность перевозки пассажиров
В Киеве дорожает проезд. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве дорожает проезд. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 января разовая поездка в коммунальном автобусе, метро, трамвае и троллейбусе обойдется в 20 гривен. Для владельцев карты киевлянина после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Причина повышения тарифов

В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров.

Сколько теперь будет стоить проезд в столице?

  • Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
  • В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
  • Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
  • Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
  • Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.

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