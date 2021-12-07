Огромные троллейбусы и новые вагоны метро: в Киеве обновят общественный транспорт

Для этого город берет большой кредит у Европейского инвестиционного банка

Для этого нужно позаимствовать внешний кредит в сумме до 100 млн. евро. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – купить 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.

Об этом сообщили в "Киевском метрополитене".

Реклама

Такое решение было поддержано депутатами Киевсовета. Планируют взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой емкости, а именно:

65 троллейбусов длиной более 11,9 метра,

72 троллейбуса длиной более 18,5 метра.

"Это будет транспорт низкопольный, приспособленный для всех пассажиров, в том числе, людей с инвалидностью", – говорится в сообщении.

Также хотят приобрести 50 новых вагонов метрополитена с асинхронным тяговым приводом стоимостью до 50 млн. евро для Святошинско-Броварской линии подземки.

Реклама

Киевляне не верят в обновление транспорта

Новостям "Сегодня" жаловались, что транспорт не обновлялся очень долго – как были желтые ветхие маршрутки, так и остались.

"Думаю, что подорожание будет (до 20 гривен – ред.), а следующего результата не будет".

Люди говорят, что транспорт уже дорожал с 8 до 10 гривен. "и ничего не обновлялось" .

"Никогда ничего не обновится. Купят два-три трамвая из Польши или Чехии – это весь их бизнес".

Раньше мы писали: