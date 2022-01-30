Оставила без света 16 домов и бросил авто на детской площадке: Топ-5 "героев парковки" в Киеве

В столице некоторые водители продолжают нарушать правила парковки автомобиля

В Сети постоянно публикуют фото новых "героев парковки" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве регулярно замечают "героев парковки", которые оставляют автомобили в неположенных местах. Водители паркуются на детских площадках и тротуарах. Некоторым людям абсолютно все равно на правила ПДД.

Сайт "Сегодня" собрал самые интересные случаи парковки в столице.

Реклама

Бросил авто на детской площадке

В Соломенском районе Киева владелец автомобиля KIA оставил свою машину прямо на детской площадке. Местные жители решили выкинуть на машину мусор.

ЧП произошло на улице Соломенская, 30.

"Как вам парковка? Улица Соломенская, 30", – говорится в сообщении. Реклама На опубликованном фото видно, машина стоит между двумя качелями. А сверху на иномарке уже гора мусора.

Водитель мэра нарушил ПДД

Автомобиль мэра Киева Виталия Кличко заметили припаркованным с нарушением правил дорожного движения. Машина остановилась рядом с пешеходным переходом, хотя должно быть выдержанно расстояние не менее 10 метров.

Реклама

Автомобиль был припаркован возле агентства "Интерфакс-Украина" на улице Рейтарской, где городской голова участвовал в пресс-конференции.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 255 гривен.

Нашел лучшее место для авто

В Киеве на Борщаговке заметили очень интересную картину – машину припарковали прямо на холм.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Он остановился тогда, когда там ничего не было, а потом кроты нарыли холмик", – пишут в Сети.

Перепутал газон с парковкой

В ЖК Варшавский на Виноградаре в Киеве обнаружили очередного "героя парковки". Элитный внедорожник припарковали прямо на газоне перед многоэтажкой.

Фото опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Национальная украинская рубрика "а где тут газон"???? Элитный ЖК Варшавский", – подписано фото.

Оставила без света 16 домов

В Киеве "героиня парковки" заблокировала доступ к электроподстанции. 16 домов на Позняках остались без света и ремонтники не смогли устранить поломку.

Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой, 14. Хозяйка легковушки Chevrolet перекрыла своим авто двери электроподстанции.

"Полиция ничего не смогла сделать: "Эвакуатор нет причины вызывать, она не мешает проезду автомобилей". Еще и на ручник поставила, оттолкать и оттянуть не получилось", – пишут в Сети.

Так, 16 домов остались без света.

Где запрещена парковка

в местах, где запрещена остановка;

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, с установленными с табличками);

на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;

на расстоянии менее 50 м от железнодорожных переездов;

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

ближе чем в 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;

на газонах.

Ранее мы писали: