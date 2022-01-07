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Отпраздновал на рельсах. В Киеве неадекватный мужчина парализовал работу метро (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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7 января, 17:25
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Поезда на станции синей ветки не ходили около 10 минут
Его подняли на перрон до прихода полиции.
Его подняли на перрон до прихода полиции. / Фото: Коллаж: Сегодня

На станции метро "Теремки" 7 января в Рождество неадекватный мужчина с бутылкой пива в руках парализовал движение поездов на синей ветке столичного метрополитена. Мужчина спустился на рельсы и стоял там около 10 минут, что-то болтая и распивая пиво.

Горе-экстремала долго уговаривали уйти с рельс, но он продолжал вещать о вечном. Вскоре его таки удалось поднять на перрон.

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Когда же прибыла полиция

Пользователи социальных сетей пишут, что на месте долго не было полиции. Там же писали, что на самом деле работа метро была парализована на 30, а не на 10 минут.

"Полицейские сразу оказались на месте, когда только был замечен пассажир на рельсах метро. Поезда не ходили 30 минут, потому что было необходимо срочно обесточить контактный рельс, чтобы спасти жизнь этому человеку. А для обесточивания понадобилось время", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Мужчина был очень сильно пьян. Это уроженец Донецкой области 1996 года рождения.

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Хулиган заплатит штрафы

"На мужчину было составлено несколько административных протоколов: нахождение в метро в нетрезвом состоянии, мелкое хулиганство и нарушении масочного режима – мужчина был без маски", – рассказали нам в полиции.

Мужчину увезла скорая

В метрополитене нам сказали, что после инцидента хулигана увезла скорая. Однако в полиции уверяют, что он не получил травм.

На Рождество в Киеве могут закрывать метро

7 января в Киеве возможное ограничение на вход для пассажиров пяти станций метрополитена. В зависимости от пассажиропотока могут закрывать на вход следующие станции:

  • "Золотые ворота"
  • "Контрактовая площадь"
  • "Почтовая площадь"
  • "Крещатик"
  • "Майдан Незалежности"

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