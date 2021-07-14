Пассажиры в недоумении. В Киеве в салоне автобуса отвалился потолок

Горожане возмущены, как можно было выпустить транспорт на линию в таком состоянии

На снимке видно, как потолок висит над головами пассажиров. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне обсуждают в социальных сетях случай, который произошел в коммунальном автобусе №73 (станция метро "Героев Днепра" – улица Милославская). В салоне транспорта от потолка оторвалась крыша и болталась над головами у пассажиров. Корреспондент "Сегодня" Александр Марущак выяснял, что же произошло на самом деле.

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Благо, часть конструкции не упала никому на голову во время движения. Пользователи соцсетей шутят, что транспорту стало жарко и он сбросил кожу. Другие возмущаются, мол, как можно было выпустить его на линию в таком состоянии.

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В коммунальном предприятии "Киевпастранс" говорят, что в автопарке устанавливают причины ЧП в салоне автобуса №73. Скорей всего, потолок отлетел не по их вине.

"Перед выходом в рейс, каждый автобус "Киевпастранса" проходит технический осмотр. И в таком состоянии его бы просто не выпустили на линию. Скорее всего, с автобусом что-то произошло во время движения на маршруте. Часть потолка могла оторваться из-за наезда на выбоину. Или "помог" кто-то из пассажиров, открутив крепление. Мы бы ни за что не выпустили на линию автобус с такими повреждениями", – заявили сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

Там обещают детально разобраться в причинах ЧП с автобусом №73.

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Ранее мы писали, что под Киевом перевернулась маршрутка с людьми – было восемь пострадавших. ДТП случилось на Гостомельской трассе в Бучанском районе после того, как микроавтобус Mercedes не поделил дорогу с легковушкой Hyundai – машины столкнулись, после чего маршрутка опрокинулась на правый борт.

Также мы сообщали, что под Киевом камень из-под газонокосилки влетел прямо в окно маршрутки – пассажиры были шокированы.