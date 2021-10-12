Пассажиры в шоке: в киевском вагоне метро появился маникюрный салон (фото)

В Киевском метрополитене сегодня, 12 октября, произошел необычный перфоманс. Прямо в вагоне подземки девушки делали маникюр. Здесь установили стол и разложили специальное оборудование для процедуры.
Как позже сообщили "Сегодня" в пресс-службе столичной подземки, это их особенный проект.
"Здесь столько всего, что можно встретить в метро и может бесследно исчезнуть, если мы не будем поддерживать своей гривней. Потому торговля должна быть в торговых рядах, музыка в концерт-холлах, как и вся остальная деятельность. Этим проектом с Антоном Скуратовим мы напоминаем, что поддерживать стоит легальное и в тех местах, где оно должно быть", – сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
Далее по теме
По их словам, к акции присоединилась Джерри Хейл.
Кто такая Джерри Хейл
Jerry Heil (Джерри Хейл) – это украинская певица и видеоблоггер, которая прославилась благодаря своим каверам на известные песни на своем Youtube-канале.
Позже, благодаря ряду нашумевших песен и участию в проекте X-Factor Яна, настоящее имя исполнительницы, резко ворвалась в элиту украинского шоу-бизнеса, и на сегодняшний день радует нас новыми, уникальными песнями, в которых отражена вся уникальность и самобытность артистки, чем она и завоевала огромную армию поклонников по всей стране, и за ее пределами.
Ранее мы писали:
- В Киеве на станции метро "Теремки" подрезали мужчину. Полиция оказывает ему первую помощь и пытается остановить кровотечение.
- В Киевском метрополитене пройдет арт-выставка, посвященная Бабьему Яру.