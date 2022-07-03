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Переименование станций метро в Киеве: почему остановился процесс

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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3 июля, 06:36
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По мнению экспертов, необходимо перезапустить процедуру переименования и провести голосование через "Киев цифровой"
Процесс переименования пяти станций Киевского метро могут полностью перезапустить и провести по-новому / коллаж "Сегодня"
Процесс переименования пяти станций Киевского метро могут полностью перезапустить и провести по-новому / коллаж "Сегодня"

Вопрос переименования пяти станций Киевского метрополитена затягивается. Напомним, о намерениях переименовать станции столичные чиновники заявили еще в начале апреля, но пока этого не произошло. Сайт "Сегодня" выяснял, когда ждать новых названий.

Куда исчез проект решения?

Известно, что инициатором переименования выступил Киевский метрополитен. Был подготовлен проект решения Киевсовета о переименовании 5 станций, но документ отправили на рассмотрение экспертной комиссии, которая занималась переименованием киевских улиц.

В документе указано, что станцию "Берестейскую" хотят переименовать на "Бучанскую", "Площадь Льва Толстого" на "Василия Стуса", "Героев Днепра" на "Героев Украины", "Минскую" на "Варшавскую", а "Дружбы народов" на "Ботаническую".

Кратко о станциях

  • "Героев Днепра" – 25-я станция Киевского метро. Конечная станция Оболонско-Теремковской линии расположена после станции "Минская". Открыта 6 ноября 1982 года. Названа по одноименной улице, связанной с советской армией. Станцию "Героев Днепра" предлагают переименовать в "Героев Украины" – как общее название в честь всех героев, защищавших и защищающих Украину.
  • "Площадь Льва Толстого" – 22-я станция столичного метро. Расположена на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Майдан Незалежности" и "Олимпийская". Открыта 19 декабря 1981 года. Названа в честь русского писателя. Станцию "Площадь Льва Толстого" предлагают переименовать в "Василия Стуса" - украинский поэт, переводчик, публицист, борец за независимость Украины в XX веке.
  • "Минская" - 24-я станция столичного метро. Расположена на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Героев Днепра" и "Оболонь". Открыта 6 ноября 1982 года. Название станции от Минского района (ныне Оболонский) и Минской площади, которые в свою очередь названы в честь столицы Республики Беларусь. Станцию "Минская" предлагают переименовать в "Варшавскую" - в честь столицы Польши, которая оказывает колоссальную помощь Украине в этой войне.
  • "Берестейская" – 12-я станция столичного метро. Расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями "Нивки" и "Шулявская". Открыта 5 ноября 1971 года под названием "Октябрьская". Нынешнее название носит с 2 февраля 1993 года. Инициаторы переименования считают, что название станции происходит от украинского названия белорусского города Брест. Станцию "Берестейская" предлагают переименовать в "Бучанскую" - в честь города-героя Бучи в пригороде Киева, где российские войска совершили массовое убийство жителей.
  • "Дружбы народов" – 32-я станция Киевского метро. Расположена на Сырецко-Печерской линии между станциями "Печерская" и "Выдубичи". Станция была открыта 30 декабря 1991 года. Названа по одноименному бульвару, что символизирует дружбу между постсоветскими государствами, в которые входит РФ и Беларусь. Станцию ​​"Дружбы народов" предлагают переименовать в ​​"Ботаническую" - в честь Национального ботанического сада им. Гришко, который находится недалеко от станции метро.

Что ждут от экспертов?

"В экспертной комиссии должны дать ответ, какие из этих новых названий уместны для принятия решения на сессии Киевсовета. Или необходимо по-новому запускать процесс переименования указанных станцией", – рассказала сайту "Сегодня" Ксения Семенова, депутат Киевсовета.

По словам депутата, больше всего вопросов было к переименованию станции метро "Берестейская".

"Эксперты сомневаются в целесообразности переименования этой станции. Дело в том, что подбор новых названий происходил очень странно. Экспертная группа не была привлечена к этому процессу. Плюс голосование по новым названиям проходило в гугл-форме, а не через "Киев цифровой". Голосование в гугл-форме не позволяет идентифицировать человека, который голосует", – отмечает Ксения Семенова.

Начнут все сначала?

Ксения Семенова считает, что процесс голосования был проведен некорректно.

"Лично мое мнение – процесс переименования пяти станций метро необходимо полностью перезапустить и провести по всем правилам. Нужно получить новые варианты названий от экспертной комиссии и за эти варианты провести голосование через "Киев цифровой", как это уже было с переименованием 296 улиц столицы", – добавляет Ксения Семенова.

Финансовая сторона вопроса

В пояснительной записке к проекту решения указано, что переименование пяти станций Киевского метрополитена обойдется для городского бюджета в круглую сумму. Оно ориентировочно потянет на 2 миллиона 302 тысячи гривен. Заменить нужно названия станций на входах и выходах, путевых стенах, а также на общих и линейных схемах.

Например, в 2019 году переименование станции метро "Петровка" в "Почайну" обошлось городскому бюджету почти в 419 тысяч гривен. Сейчас речь идет о пяти станциях.

Кстати, на одной из ближайших сессий депутаты Киевсовета могут проголосовать за новые названия для 296 городских объектов, которые носили названия, связанные с Россией или ее сателлитами. Напомним, в голосовании приняли участие 285 тысяч человек в приложении "Киев цифровой".

А вот процесс переименования пяти станций Киевского метрополитена явно затянется на неопределенное время.

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