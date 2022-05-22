Переименование станций метро в Киеве зашло в тупик: из-за чего возникли трудности

За новые названия отдали свои голоса 180 тысяч человек, но эксперты раскритиковали предлагаемые варианты

Киевское метро. Фото Reuters

Вопрос переименования пяти станций Киевского метрополитена затягивается. Городские власти еще в начале апреля заявили, что намерены переименовать пять станций столичной подземки, которые носят названия, ставшие неприемлемыми из-за российской агрессии. Речь идет о станциях: "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра".

Было объявлено голосование за новые варианты названий станций, но все застопорилось. Сайт "Сегодня" разбирался, в чем причина заминки.

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Оказывается, голосование за новые варианты названий проходило не совсем правильно и вызвало массу критики со стороны экспертов.

Голосование было поспешным

Как рассказала нам депутат Киевсовета Ксения Семенова, голосование спешно провели, из-за чего теперь возникли проблемы.

"Само голосование странно происходило, например, без верификации личности и через гуглформу. Ее распространили на страницах в социальных сетях "Киевского метрополитена", Киевсовета и КГГА. Чиновники явно с этим поспешили. Теперь непонятно насколько достоверен этот опрос. Да и сами варианты новых названий были выбраны без привлечения профильных специалистов. Также не было разъяснений или расшифровок новых названий станций. Поэтому в кругу экспертов-профессионалов они вызвали мягко говоря тревогу. Хотя в то же время было получено 180 тысяч ответов на эту анкету. То есть 180 тысяч людей проголосовали и ждут, что их голос каким-то образом будет учтен", – поясняет сайту "Сегодня" депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Сейчас специалисты и городские чиновники ищут варианты, как выйти из этой ситуации, чтобы все-таки переименовать станции. Киевсовет за них пока не голосовал.

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Что будут делать?

В Киевсовете говорят, что, возможно, получится переименовать станции, которые не вызывают у горожан особого возмущения. У специалистов много вопросов к переименованию станции "Героев Днепра", а также станции "Минская", которую предлагают переименовать на "Бучанскую".

"Некоторые названия позитивно были встречены и экспертами, и обычными людьми. Например, предложение переименовать станцию "Дружбы народов" в "Ботаническую". Возможно, у нас получится ее переименовать, а остальные отправить на дополнительное обсуждение, а после него принимать решение на сессии Киевсовета. Также есть вариант сделать повторное голосование, но уже через "Киев цифровой", как это и должно было быть изначально", – поясняет Ксения Семенова.

Кстати, многие киевляне уже начали называть станцию метро "Минская" – "Варшавской", в благодарность полякам за их помощь миллионам украинцев, которые были вынуждены бежать в Польшу из-за войны.

Нужно добавить варианты

"Как по мне, то перечень новых вариантов названий станций метро необходимо расширить до тех предложений, которые дадут нам профильные специалисты. Отсеять те варианты, которые не отвечают нашему законодательству. Например, предложение переименовать станцию "Льва Толстого" в "Лины Костенко". Мы не можем называть станции именами живых людей", – поясняет Ксения Семенова.

Также она считает, что каждое новое название станции должно быть максимально разъяснено и обосновано. Чтобы людям было проще и понятно делать свой выбор среди предложенных вариантов.

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