Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Перекрыты дороги и ДТП: Киев сковали большие пробки (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 17:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Также в столице в сторону Одесской площади произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие
В столице огромные пробки. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице огромные пробки. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 27 декабря в Киеве образовались большие пробки. Движение затруднено на нескольких улицах.

Подробнее о ситуации на дорогах столицы – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Где пробки в Киеве?

Движение затруднено на улице Ивана Федорова, Бессарабской площади, Европейской площади по причине ДТП.

Также пробки сковали Кловский спуск, улицы Мечникова, Большая Житомирская, бульвар Шевченко и проспект Академика Глушкова.

Кроме того, движение затруднено на Кольцевой дороге, улице Телиги и Киквидзе.

Реклама

Где в Киеве пробки. Скриншот

Реклама

В Киеве столкнулись пять авто: образовалась большая пробка

В Киеве в сторону Одесской площади произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись сразу 5 автомобилей.

Информация о травмированных еще уточняется. В сообщении добавили, что от Чабанов образовалась пробка.

Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".

Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

6 759

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять