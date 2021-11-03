Пересаживаются на велосипеды? Как киевляне добираются на работу без COVID-документов (фото)

Сколько будут действовать новые ограничения – пока неизвестно

Столица приближается к пику заболеваемости / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 ноября Киев пребывает в красной зоне карантина. В городе начали действовать новые более жесткие ограниченияи на проезд в городском транспорте в том числе. Как же киевляне, у которых нет нужных ковид-документов, добираются на работу и какой транспорт они выбирают – узнал корреспондент "Сегодня".

Киевские продавцы велосипедов в ожидании спроса на свой товар.

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"Пока позволяет погода, люди в последнее время активно интересуются. Например, во время прошлого локдауна у меня были дни, когда продавалось по 4-5 штук. Это очень хороший показатель. Я закупил и мужские, и женские. Цена, конечно, уже выше. Хорошие велосипеды продаю по 6-7 тыс. грн., но есть и от 4 тыс. грн", – рассказал нам продавец на рынке близ станции метро Почайна.

Его коллега из другого веломагазина подтверждает, что цены несколько выше, чем были.

"Но есть велосипеды на любой вкус. Например, алюминиевые, более легкие, для женщин", – говорит продавец.

В то же время в одном из салонов техники нам рассказали, что популярностью уже стали пользоваться электросамокаты и электроскутеры, на которые не нужно водительских прав.

"Цена самокатов стартует от 10 тыс. грн, скутеры стоят от 27 тыс. грн. У последних есть существенный минус. Скутер не поместится в лифт, если человек живет выше первого этажа. Этот транспорт только для жителей частного сектора", – советует продавец.

Как долго будет действовать карантин в Киеве?

По словам Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, по показателям столица находится только в начале пика заболеваемости.

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"Мы пока на пике заболеваемости. Дальнейшую ситуацию будет определять штаб при КГГА. Нужно дождаться свежих данных. А это будет не раньше, чем в эту пятницу. Тогда можно будет делать какие-то прогнозы по заболеваемости", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан.

При этом Рубан не смог сообщить сколько будут действовать новые ограничения – неделю, две или три

"Пока это рано прогнозировать", – сообщил он.

Список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1-го по 11-й класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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