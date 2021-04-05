Первый день локдауна в Киеве – хроники транспортного коллапса: спецонлайн

Наш журналист сегодня проверяет, как столица приспособилась к новому началу карантина

Сегодня, 5 апреля, в Киеве начался жесткий карантин с ограничением передвижения в общественном транспорте – только по спецпропускам. Многие жители столицы сегодня идут на работу даже пешком, поскольку спецпропуск получить могли далеко не все. Также больше на улицах частного транспорта.

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10:00 Старые пропуска, записки с работы и слезы: как киевляне пытаются прорваться в транспорт

9:46 На Позняках в маршрутках можно ездить свободно – без пропуска. Водители рады немногочисленным пассажирам. Сегодня желающих проехаться в маршрутках совсем немного.

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9:28 Непривычно пустынно выглядит станция метро "Позняки" в локдаун. Там закрыли один из входов. Зайти в метро можно только со стороны ТЦ "Пирамида".

9:20 Полиция также проверяет маршрутки – городские власти попросили их работать в режиме спецперевозок. Не везде эти условия соблюдаются частными перевозчиками, правоохранители контролируют. В то же время, в КГГА отмечают, что маршрутки должны набирать пассажиров в количестве 50% от предусмотренных мест.

9:15 На выдачу спецпропусков в транспорт стоят очереди. Всего в столице выдали 437 тысяч пропусков. Но в течение ближайших трех дней их будут оформлять, рассказал в эфире "Украина 24" замглавы КГГА Николай Поворозник.

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8:59 Полиция пропускает сотрудников критической инфраструктуры по служебным удостоверениям и справкам от работы, если те не успели получить пропуска. Об этом "Сегодня" рассказал участковый Голосеевского УП полиции Киева Николай Сова.

8:50 Такси взвинтили цены на проезд в несколько раз. Там, где поездка обходилась в 100-110 грн, придется заплатить около 300.

08:40 Многие киевляне пытаются попасть в транспорт по старым пропускам в транспорт, которые действовали в прошлом году, и даже по письмам от работы – если предприятие не успело получить пропуска. Однако таких пассажиров в транспорт не пропускают. У каждого пассажира проверяют новый спецпропуск и удостоверение. Возникают конфликтные ситуации. Видео снято в районе ВДНХ.

7:45 А вот на Нивках ситуация на остановках по состоянию на 7:45 спокойная – людей почти нет. Маршрутки ходят наполовину пустыми.

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Фото Марина Дубина, "Сегодня"

Как передает наш корреспондент, с утра мало маршруток, а вот очереди на остановках длинные. Ситуация на Гната Юры (Святошинский район):

По состоянию на 7 утра ситуация на дорогах осложнена на въездах в Киев и на мостах, ведущих с левого берега на правый.

Заторы на Южном, Северном и Дарницком мостах в сторону центра:

На правом берегу в центр столицы осложнен выезд с Борщаговки и в районе Жулян.

"Стоит" также проспект Победы от Житомирской до Нивок, пробки в Ирпене.

В центре Киева обстановка на дорогах пока достаточно спокойная. Самое напряженное движение – на Набережно-Крещатицкой и в кварталах Подола.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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