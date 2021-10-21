Первые слезы и нарушения. Что происходит с транспортом в Киеве в первый день жесткого карантина – онлайн (фото, видео)

Возможно ли сесть на маршрутку или поезд без прививки или негативного результата ПЦР-теста – все подробности

В Украине начали действовать новые правила перевозок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сегодня, 21 октября, начали действовать новые правила перевозок. Они коснулись железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Однако уже с самого утра начались первые проблемы и слезы – на вокзале и автостанциях пропустили не всех пассажиров.

Сайт "Сегодня" узнал, какая ситуация с транспортом в Киеве.

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Центральный железнодорожный вокзал

С самого утра в центральном холле на вокзале разместили центр быстрого тестирования на коронавирус.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Проводники не пускают в поезд пассажиров без документов, подтверждающих COVID-безопасность. Таких людей отправляют делать экспресс-тест. Невакцинированные пассажиры, которые приехали перед самым отправлением, просто не успели сделать тест и не смогли уехать. Еще одно новшество – провожающих теперь не пускают в вагон.

Очередь на тестирование. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Так случилось во время посадки в поезд Киев-Харьков. Проводники открыли лишь несколько вагонов для пропуска пассажиров. У кого нет сертификата или негативного ПЦР-теста – в поезд не пускают. Например, одна из пассажирок пришла в 6:30, поезд отправляется в 6:45. Одна девушка со слезами уговаривала проводника пропустить ее.

При этом у большинства пассажиров есть тесты и сертификаты.

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Пассажиров проверяют у входа в вагон. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Руководитель пассажирского направления "Укрзализницы" Александр Перцовский проинспектировал вокзал Киева.

Автостанция

На автостанции у ЖД вокзала ситуация немного другая. Водители маршруток, например, Киев-Харьков журналисту "Сегодня" категорически отказали в проезде без теста. Но по состоянию на 7:00 ни полиции, ни других проверяющих не было.

"Не расстраивайся, есть водители принципиальные, а есть не очень. Выход один. Если возьмут в салон и на трассе зайдут проверяющие, то надо бить в е*ало",- возмущенно сказал нам один из диспетчеров, зазывающих на маршрутки.

Маршрутчики признают, что у них ситуация все же немного проще, чем на ЖД вокзале.

"Звонишь нам, подберем. Нас пока еще не проверяли",- сказал нам водитель маршрутки Киев-Сумы.

В 7:30 на автостанцию приехали полицейские. В частности, проверяли маршрутки Киев-Житомир, одно из самых популярных направлений.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Первые нарушения

Как рассказали нам полицейские, с 5 утра они уже составили один протокол на водителя за отсутствие маски.

"Более серьезных нарушений пока не выявили",- сказал сайту "Сегодня" правоохранитель.

Как показывает практика, водители межрегиональных маршруток, у которых согласно маршрутного листа есть остановки в Киевской области, документы не требуют. По крайней мере, не все.