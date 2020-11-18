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Первый снег в Киеве вызвал почти 50 ДТП

18 ноября, 09:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего аварий произошло в Оболонском районе

В Киеве ночью патрульные оформили 47 дорожно-транспортных происшествий.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

"Призываем всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД", — пишут в службе.

Больше всего ЧП произошло в Оболонском районе — 10 аварий. Меньше всего в Подольском — здесь только один раз было ДТП.

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По предварительной информации, на этот раз обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера в Киеве выпал первый снег.

Вчера в Киеве произошло масштабное ДТП в Шевченковском районе — иномарка въехала в трамвай.

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Киев ДТП снег патрульная полиция

Источник: Сегодня

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