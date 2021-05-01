Плюс 1,5 млрд на ценнике и аукцион-надежда. Что происходит со стройкой станций Киевского метрополитена на Виноградаре и Троещине

Для строительства метро на Троещину нужно открыть для транспорта Подольско-Воскресенский мост, а новые станции "зеленой ветки" к концу года станут доступны

В Киеве продолжается строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена, которая будет соединять жилой массив "Виноградарь" с левым берегом. А для метро на Троещину ищут инженеров.

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"Сегодня" рассказывает самое важное о строительстве новых станций метро

Когда запустят метро на Виноградарь

22 апреля в КГГА увеличили расходы на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена. На заседании Киевсовета на участок от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе, выделили еще 1,5 миллиарда гривен. Это при том, что ранее на строительство уже было выделено 6,3 млрд грн.

/ Фото: КП "Киевский метрополитен"

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На данном этапе, идет строительство двух станций – "Мостицкой" и "Проспекта Победы". Их планируют открыть в декабре 2021 года.

"Мостицкая" будет находится между станциями "Сырец" и "Проспект Правды", а "Проспект Правды" строят на перекрестке проспекта Правды и Межевой улицы.

/ Фото: КП "Киевский метрополитен"

КГГА запросила у метрополитена отчет по новым станциям

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА запросил у КП "Киевский метрополитен" отчет по строительству метро на Виноградарь. Среди прочего, в Департаменте ждут скорректированный график выполнения работ.

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Во время совместного совещания, директору метрополитена Виктору Брагинскому поручили предоставить отчет и детальную информацию касательно закрытия подрядными/субподрядными организациями авансовых платежей и сроках завершения ремонта планетарных редукторов.

Фото: Киевметрострой

От чего зависит строительство метро на Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что метро на Троещину могут построить в течение ближайших 3-5 лет. Но для начала нужно достроить и открыть Подольско-Воскресенский мост через Днепр.

"Хотел бы напомнить, что этот мост также строился как автотранспортное сообщение, и ветка метро должна проходить по этому мосту. Относительно автосообщения – мы делаем все, чтобы запустить уже к концу этого года, коронавирус вносит свои коррективы", – сказал мэр в эфире "Украина 24".

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По его словам, о строительстве метро на Троещину можно будет говорить лишь после открытия моста, это первый важный шаг. А путепровод строят с 1994 года. Кличко заявил, что движение на переправе планируют открыть уже в июне 2021 года.

"Проект непростой, будет стоить много денег. Город сам не сможет потянуть весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро", – сказал он.

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Власти объявили очередной тендер для инженеров

В конце апреля КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" в системе Prozorro объявила тендер на закупку научно-технических услуг для строительства новой линии подземки на Троещину.

Услуги включают сопровождение строительства участка линии метрополитена от дамбы Русановских садов до станции метрополитена "Радужная". В коммунальном предприятии предполагают, что стоимость закупки составит 24,5 миллиона гривен.

/ Фото: КП "Киевский метрополитен"

Аукцион состоится 29 июня 2021 года. Конечный срок подачи заявок на конкурс – 24 мая.

Отметим, что ранее уже объявлялся аналогичный тендер, но он был отменен из-за допущенных к оценке менее двух тендерных предложений.

Ранее мы сообщали, что в метрополитене Киева будут оказывать домедицинскую помощь пассажирам. Такое решение на сессии утвердил Киевсовет, за решение проголосовали 103 депутата.