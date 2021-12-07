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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

По новым маршрутам и час дольше: в Киеве внести изменения в работу общественного транспорта

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 декабря, 07:49
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Ряд автобусов 7 декабря изменит маршруты курсирования
Ночью некоторые троллейбусы и автобусы будут работать на час дольше.
Ночью некоторые троллейбусы и автобусы будут работать на час дольше. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 7 декабря, в Киеве произошел сбой в работе транспорта. На некоторых участках производятся запланированные дорожные работы.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

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Где изменено движение

Автобусы № 87, 108

Изменено движение автобусов №87, 108 по ул. Шумского по причине проведения дорожных работ.

  • Движение автобусов №87 организовано по пр-ту Тычины.
  • Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.

Автобус №95

Изменено движение автобусов №95 по ул. Березняковская, остановка з.п "Левый берег" по причине проведения дорожных работ.

  • Движение автобусов № 95 организовано по п-ту Павла Тычины, ул. Амвросия Бучмы без въезда на ул. Березняковская

Автобус №64

Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.

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  • Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".

Транспорт сегодня будет работать дольше

В Киеве в ночь с 7 на 8 декабря транспорт будет работать на час дольше. Это связано с проведением футбольного матча между командами "Шахтер" Донецк и "Шериф" Тирасполь.

Будет продлена работа маршрутов:

  • троллейбусных – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

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  • трамвайных – №№ 1-К, 8-К, 28;

  • автобусных в режиме маршрутного такси -№№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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