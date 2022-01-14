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Вечный ремонт. Мы выяснили, почему разрушается самый "молодой" мост Киева

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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14 января, 06:30
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В Киеве годами ремонтируют Южный мост. Почему он постоянно ломается, а работы никак не закончат – ответили эксперты
Когда закончат ремонт Южного моста
Когда закончат ремонт Южного моста / Фото: Коллаж: Сегодня

Южный мост – один из самых молодых мостов Киева. В декабре 2021 года ему исполнился 31 год. Но с переправой постоянно возникают проблемы. На ней устраивают частые ремонты, что приводит к бесконечным пробкам с левого на правый берег и наоборот.

Сайт "Сегодня" выяснял, что не так с этим мостом.

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Ремонт ведут "невидимые" рабочие

По словам президента Института реформ и развития Киева Александра Вовченка, Южный мост – это огромная инфраструктурная ценность Киева, несмотря на "вечный ремонт" и его запущенное состояние.

"Вместо качественного и профессионального обслуживания моста – сложного конструктивного сооружения, на его долю пришлось огромное количество растянутых во времени ремонтов, ежегодно создающих огромные неудобства для киевлян. Очень часто мы становились свидетелями того, как в очередной раз перекрывались полосы Южного моста, а работы не выполнялись, рабочих там просто не было", – сказал Вовченко.

Делать ремонт только ночью

В развитых странах такие важные объекты ремонтируются оперативно и во многих случаях ночью.

"На Южный мост ежегодно увеличивается нагрузка. У нас ведь не очень активно строятся новые мосты и транспортные развязки, а город постоянно застраивается. Никто не контролирует перегруженные фуры, которые ежесуточно курсируют по мосту. А это недопустимо", – добавляет Александр Вовченко.

Каждая гривна должна быть под контролем

Чтобы разгрузить Южный мост, также нужно развивать сеть удобного экологического городского транспорта в Киеве, в котором комфортно можно будет находиться.

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"Сколько средств уже потрачено на ремонт Южного моста, и сколько из них осело в коррупционных мешках – это вопрос к правоохранительным органам. Все без исключения мосты Киева должны находиться под профессиональным аудитом и общественным контролем. Киевляне должны знать, куда идет каждая гривна ремонтного бюджета. Тогда наши мосты будут находиться в должном состоянии", – уверен Вовченко.

Нагрузка на мост увеличилась в пять раз

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал "Сегодня", что проблема Южного моста кроется в том, что в 1983 году он проектировался и строился без учета тех нагрузок, которые сейчас выдерживает переправа.

Тогда пропускная способность моста была рассчитана на 20 тысяч автомобилей в сутки, а сейчас через мост за день проезжает 100-110 тысяч автомобилей, что в пять раз превышает нагрузки, которые способна выдержать переправа.

"При этом ездят по мосту не только легковые автомобили, а многотонные фуры и грузовики. Все это неизбежно сказывается на состоянии асфальтного покрытия переправы, ведь нагрузки в разы превышают мощность моста, который был запроектирован в начале 80-х годов", – сказал Сергиенко.

Что разрушает асфальт на мосту?

Мост конструктивно не рассчитан на те нагрузки, которые сейчас он испытывает. Под асфальтом есть металлическая плита, шириной в несколько сантиметров. Из-за нее и возникают проблемы.

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"Когда по асфальту едут многотонные грузовики, то возникает давление между слоем асфальта и этой металлической плитой. Как результат – асфальт трескается. И это происходит регулярно. И может происходить вечно. Это большая проблема, поскольку так проектировался мост. Чтобы это исправить, необходимо комплексное переоборудование моста, а именно ремонт по замене этой металлической плиты и усилению конструкций", – поясняет Александр Сергиенко.

Можно ли закрыть Южный мост?

Теоретически закрыть Южный мост полностью на ремонт возможно, его закрытие просто приведет к транспортному коллапсу.

"Как выход – мы проводим ремонты деформационных швов, частично ограничивая движение транспорта, пока это единственный выход", – рассказывали ранее сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

Например, в прошлом году начали ремонтировать опоры на эстакаде Южного моста и менять деформационные швы на переправе.

Когда мост можно закрыть на ремонт?

Приступить к ремонту Южного моста получится, когда на полную мощность заработает Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост (в народе мост Кирпы).

"Сейчас активно достраиваются съезды с этого моста на левом берегу Днепра. Это задача для проектировщиков, как лучше поступить в этом случае, чтобы исправить проблему, которая была заложена еще на этапе проектирования", – добавляет Александр Сергиенко.

Напомним, что построить новые съезды с моста Кирпы на левом берегу обещают до конца 2022 года.

Что будет дальше?

В "Киевавтодоре" говорят, что всего на Южном мосту расположены 46 деформационных швов. За последних семь лет отремонтировали 28 швов, еще нужно заменить 18. Замена каждого шва проводится с частичным перекрытием движения транспорта.

Чтобы заменить один шов, полностью разбирается половина конструкции эстакады. Новый деформационный шов фактически вваривается в конструкцию моста.

Сейчас ремонтные бригады работают под эстакадой Южного моста. Они ремонтируют опоры и укрепляют их. Эти работы, кстати, проводятся с августа прошлого года. По планам дорожных служб, к замене деформационных швов они приступят в апреле, когда на улице будет теплая погода.

Вероятно, что тогда для автомобилистов, которые пользуются Южным мостом, начнутся тяжелые дни. Без частичного ограничения транспорта во время таких работ не обойтись.

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