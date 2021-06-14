Українська
$ 27,04
32,79
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Почти Мумбаи: в Киеве внедорожник провалился под асфальт (фото)

14 июня 2021 20:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Скорее всего, большая яма в асфальте образовалась после обильных проливных дождей

В Киеве авто провалилось в асфальт. Фото: Киев Сейчас/Telegram

В Киеве авто провалилось в асфальт. Фото: Киев Сейчас/Telegram

В Соломенском районе Киева автомобиль провалился левым передним колесом в асфальт. На дороге образовалась большая яма.

Реклама

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

ЧП произошло на улице Антонова, 4а.

"Не Мумбаи, конечно, но тоже больно", – пишут в Сети.

Фото: Киев Сейчас/Telegram

Скорее всего, яма образовалась после обильных проливных дождей, которые каждый день идут в столице.

Не пропусти!
Левандовски не спас, Щенсны попал в историю – Польша сенсационно проиграла Словакии на Евро
Автогол Войцеха Щенсны - первый для вратаря на ЧЕ
Реклама

Напомним, во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов.

Кроме того, в результате непогоды 2 июня 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киевском метрополитене назвали себестоимость поездки
В Киевском метрополитене назвали себестоимость поездкиТранспорт
На станции Киевского метрополитена поставили два ряда турникетов – пассажиры в растерянности
На станции Киевского метрополитена поставили два ряда турникетов – пассажиры в растерянностиТранспорт
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)Другие новости
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)Транспорт
Станцию Киевского метрополитена на Виноградарь обещают открыть до конца года
Станцию Киевского метрополитена на Виноградарь обещают открыть до конца годаТранспорт
Киев накрыла непогода: в городе затопило улицы (фото, видео)
Киев накрыла непогода: в городе затопило улицы (фото, видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять