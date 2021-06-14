Почти Мумбаи: в Киеве внедорожник провалился под асфальт (фото)

Скорее всего, большая яма в асфальте образовалась после обильных проливных дождей

В Киеве авто провалилось в асфальт. Фото: Киев Сейчас/Telegram

В Соломенском районе Киева автомобиль провалился левым передним колесом в асфальт. На дороге образовалась большая яма.

Реклама

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

ЧП произошло на улице Антонова, 4а.

"Не Мумбаи, конечно, но тоже больно", – пишут в Сети.

Фото: Киев Сейчас/Telegram

Скорее всего, яма образовалась после обильных проливных дождей, которые каждый день идут в столице.

Реклама

Напомним, во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов.

Кроме того, в результате непогоды 2 июня 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.