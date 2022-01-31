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Под Киевом автобус влетел в электричку: без жертв не обошлось (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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31 января, 12:22
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47-летний водитель выехал прямо на пути нерегулируемого железнодорожного переезда
В Ирпене водитель автобуса пострадал в аварии
В Ирпене водитель автобуса пострадал в аварии / Фото: Коллаж: Сегодня

На железной дороге в Ирпене произошло ДТП. Инцидент случился на перекрестке улиц Чкалова и Центральная с участием автобуса "Богдан" и электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

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"47-летний водитель, управляя автобусом, выехал на пути нерегулируемого железнодорожного переезда, в результате чего произошло столкновение с электропоездом. К счастью, пассажиров в автобусе не было. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован в местную больницу", – говорится в сообщении.

Водителя забрали медики
Водителя забрали медики / Фото: Нацполиция

Водитель был трезвым. После установления всех обстоятельств ДТП полицейские предоставят правовую квалификацию данного происшествия.

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Водитель прошел тест на алкоголь
Водитель прошел тест на алкоголь / Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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