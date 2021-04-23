Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Под Киевом подозревают россиянина в хищении 2,6 миллиона гривен при ремонте дорог

23 апреля, 15:23

Виктория Барановская Виктория Барановская

Руководителю предприятия сообщили о подозрении в завладении средствами – полиция выясняет все обстоятельства инцидента

В Киеве сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из частных предприятий, его подозревают в завладении средствами в сумме более 2,6 миллионов гривен.

Реклама

Об этом сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры

По версии следствия, организация заключила договор с одним из сельских советов Киевской области. Она выполняла работы по капитальному ремонт дорог.

"При этом руководитель подрядного предприятия, 56-летний гражданин Российской Федерации, отметил в актах выполненных работ недостоверные сведения об объеме и качестве выполненных работ. В дальнейшем на основании указанных документов предприятие незаконно завладело бюджетными средствами в сумме более 2,6 млн гривен" , – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В тренде
"Я думаю, что он нормальный тип": в Киеве избили Майкла Щура (видео)
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Киеве следователи столичной подземки направили в суд обвинительный акт в отношении бухгалтера коммунального предприятия.

Напомним, что прокуратура направила в суд дело о растрату более 500 млн грн в ПАО "Донецкоблгаз".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коррупция дороги растрата полиция
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Просто вау: в аэропорту
Просто вау: в аэропорту "Борисполь" появится новая автостанция (фото)Другие новости
В Киеве водитель маршрутки подрался с копами (фото, видео)
В Киеве водитель маршрутки подрался с копами (фото, видео)Происшествия
В Киеве
В Киеве "героя парковки" закидали мусором и разбили стекло (видео)Происшествия
В Киеве кабриолет
В Киеве кабриолет "Мустанг" врезался в столб (видео)Происшествия
Обе в больнице: в Киеве велосипедистка сбила прохожую (видео)
Обе в больнице: в Киеве велосипедистка сбила прохожую (видео)Происшествия
Под Киевом на ходу взорвался автомобиль: есть погибшие (фото)
Под Киевом на ходу взорвался автомобиль: есть погибшие (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять