Под Киевом столкнулись две фуры – водитель уснул за рулем (видео)

В субботу, 6 ноября, в Киевской области столкнулись две фуры. Авария произошла на 105 км трассы Киев-Житомир, недалеко от села Царевка.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем.
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"Врезался в попутную фуру с такой силой, что кабина полностью деформировалась", – написали в Сети.
О пострадавших нет информации. На месте работают правоохранители для установления обстоятельств аварии.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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