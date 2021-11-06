Под Киевом столкнулись две фуры – водитель уснул за рулем (видео)

Кабина фуры превратилась в металлолом – удар был очень сильным

В субботу, 6 ноября, в Киевской области столкнулись две фуры. Авария произошла на 105 км трассы Киев-Житомир, недалеко от села Царевка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Реклама

По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем.

"Врезался в попутную фуру с такой силой, что кабина полностью деформировалась", – написали в Сети.

О пострадавших нет информации. На месте работают правоохранители для установления обстоятельств аварии.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы писали: