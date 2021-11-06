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Под Киевом столкнулись две фуры – водитель уснул за рулем (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 ноября, 15:35
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Кабина фуры превратилась в металлолом – удар был очень сильным

В субботу, 6 ноября, в Киевской области столкнулись две фуры. Авария произошла на 105 км трассы Киев-Житомир, недалеко от села Царевка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем.

"Врезался в попутную фуру с такой силой, что кабина полностью деформировалась", – написали в Сети.

О пострадавших нет информации. На месте работают правоохранители для установления обстоятельств аварии.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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