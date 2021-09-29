Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка, погибли люди (фото)

Сейчас на месте ДТП затруднено движение

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего / Коллаж "Сегодня"

В поселке городского типа Козин возле Киева случилось смертельное ДТП. Два человека погибли, а трое попали в больницу с травмами.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Что случилось

Сегодня, 29 сентября, около 7 утра столкнулся мусоровоз Mercedes-Benz и легковой автомобиль Toyota. ДТП случилось на улице Старокиевской возле дамбы. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corola не учел скорость и столкнулся с мусоровозом.

Сейчас на месте затруднено движение в обоих направлениях. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Место ДТП в пгт Козин. Фото: патрульная полиция Киева

Место ДТП в пгт Козин. Фото: патрульная полиция Киева

Статистика

С начала 2021 года в Украине произошло 2579 аварий. В этих ДТП погибло 670 человек.

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