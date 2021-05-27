Под Киевом страшное ДТП: движение затруднено (видео)

ДТП на Киевской ГЭС. Фото: скрин

В Вышгороде (под Киевом) 27 мая произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы с места событий, движение затруднено.

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Об этом пишет dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, лобовое столкновение произошло на Киевской ГЭС.

"Возле КП, два авто, бус на боку и рядом лежит человек с перебинтованной головой. Движение затруднено", – говорится в сообщении.

ДТП на Киевской ГЭС. Видео: ДТП Киев/Telegram

На месте ЧП работает патрульная полиция и медики.

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Как рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области, в ДТП на выезде из столицы в сторону Вышгорода, чудом обошлось без пострадавших.

По предварительной информации автомобиль Mercedes объезжал лужу, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Mitsubishi.

В этом авто в результате ДТП потерпевших нет. А вот водитель Mercedes получил царапины и ему перебинтовали голову.

"Мужчине, у которого была перебинтована голова, просто стало плохо уже после аварии. Его осмотрели медики и отвезли в больницу, с ним все нормально. На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства этого ДТП", – рассказали нам в полиции Киевской области.

Отметим, в этом месте погиб телеведущий Анатолий Дяченко. Авария случилась в получасе езды от его дома, под Вышгородом. Вместе со своим другом Анатолий возвращался с рыбалки.

Ранее мы сообщали, что на Волыни грузовик насмерть переехал женщину. Полицейские выясняют обстоятельства летального ДТП в Луцком районе.

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Также напомним, во Львовской области девушки попали в больницу из-за пьяной езды. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.