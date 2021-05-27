Под Киевом страшное ДТП: движение затруднено (видео)

ДТП на Киевской ГЭС. Фото: скрин
В Вышгороде (под Киевом) 27 мая произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы с места событий, движение затруднено.
Об этом пишет dtp.kiev.ua в Telegram.
Так, лобовое столкновение произошло на Киевской ГЭС.
"Возле КП, два авто, бус на боку и рядом лежит человек с перебинтованной головой. Движение затруднено", – говорится в сообщении.
На месте ЧП работает патрульная полиция и медики.
Как рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области, в ДТП на выезде из столицы в сторону Вышгорода, чудом обошлось без пострадавших.
По предварительной информации автомобиль Mercedes объезжал лужу, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Mitsubishi.
В этом авто в результате ДТП потерпевших нет. А вот водитель Mercedes получил царапины и ему перебинтовали голову.
"Мужчине, у которого была перебинтована голова, просто стало плохо уже после аварии. Его осмотрели медики и отвезли в больницу, с ним все нормально. На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства этого ДТП", – рассказали нам в полиции Киевской области.
Отметим, в этом месте погиб телеведущий Анатолий Дяченко. Авария случилась в получасе езды от его дома, под Вышгородом. Вместе со своим другом Анатолий возвращался с рыбалки.
Ранее мы сообщали, что на Волыни грузовик насмерть переехал женщину. Полицейские выясняют обстоятельства летального ДТП в Луцком районе.
Также напомним, во Львовской области девушки попали в больницу из-за пьяной езды. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.