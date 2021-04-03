Купить в интернете спецпропуск на транспорт в локдаун – эксперимент "Сегодня"

В интернете в связи с введением в столице с 5 апреля спецпропусков для проезда в общественном транспорте на время локдауна активизировались аферисты, которые за 200-250 гривен предлагают приобрести, по их словам, абсолютно идентичный документ.

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Гарантирует ли фейковых пропуск проезд в транспорте, выяснил журналист новостей "Сегодня" Евгений Назаренко.

Киевская городская администрация в целом рассчитывает выдать 400 000 спецпропусков для проезда в общественном транспорте во время карантина и до понедельника планирует раздать все. Однако у здания транспортного департамента КГГА уже второй день толпа киевлян, которые стоят часами, чтобы получить спецпропуска для проезда в транспорте.

Как мошенники обманывают киевлян

В то же время сайты объявлений пестрят предложениями не стоять в очередях, а приобрести пропуска. За удостоверение просят 200-250 гривен – внешне выглядит как настоящее.

"Передача пропусков только "Новой почтой", 50% аванс. Поскольку пропуска именные и проштампованные мокрой печатью, для заказа необходимы полные ФИО, на кого делать", – заявил "Сегодня" один из таких псевдопредпринимателей.

Мошенник утверждает, что пропуска, которые он продает, напечатаны для Киевтеплоэнерго.

Без удостоверения не действителен

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Про то что от их имени аферисты продают спецпропуска, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" узнало от новостей "Сегодня", и эта новость одновременно удивила и возмутила коммунальщиков.

"Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен только при предъявлении служебного удостоверения КП "Киевтеплоэнерго". По имеющейся информации о возможной продаже в сети Интернет специальных пропусков для проезда в общественном транспорте для КП "Киевтеплоэнерго" уже начата служебная проверка", – собщили в пресс-службе КП.

Поэтому желающие разжиться пропуском, не вставая из-за компьютера, должны понимать риски – без рабочего удостоверения в транспорт могут не пустить. И остается полагаться только на счастливый случай.

В то же время у кондуктора или водителя троллейбуса банально не хватит времени проверять – твой ли это пропуск и как ты ее получил, какие печати, так как идет поток людей.

"Я надеюсь, нам Нацгвардию дадут, потому что что ж кондуктор – это ж надо проверять по паспорту и так далее, чтобы было неподдельное", – комментирует один из киевских кондукторов

Напомним, департамент транспортной инфраструктуры КГГА уже обратился в Нацполицию из-за информации о продаже в Интернете спецпропусков для проезда в общественном транспорте.

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