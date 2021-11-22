Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Подлечили: киевский блогер "вакцинировал" мост Патона – видео

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
22 ноября, 13:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мост Патона, открытый в 1953 году, нуждается в ремонте и реставрации. Сейчас он находится в аварийном состоянии
В Киеве "вакцинировали" мост Патона
В Киеве "вакцинировали" мост Патона / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский блогер Антон Скуратов решил "подлечить" мост Патона. Блогер решил пошутить на актуальную тему для всех жителей столицы.

Видео опубликовал Telegram-канал "Киев сейчас".

Реклама

"Глава общественной организации "Новая столица" Антон Муратов "вакцинировал" мост Патона. Это первый случай вакцинации обьекта городской инфраструктуры", – прокомментировал видео блогер Антон Мурафа.

На сегодняшний день мост Патона находится в аварийном состоянии. Мэр Киева заявлял, что только реконструкция будет стоить больше полумиллиарда долларов.

"Денег на его реконструкцию нет. Поэтому мы решили вакцинировать мост полумиллионами доз вакцин вместе с цементом", – сказал блогер Антон Скуратов.

Он добавил, что поскольку президент выделяет по 1000 грн на каждого вакцинированного, то можно получить полмиллиарда гривень на реконструкцию моста.

Блогер продемонстрировал "COVID-сертификат" специально сделанный для моста после "вакцинации".
Также на мосту установили огромный "международный сертификат".

Реклама

Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время наблюдают пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей возмущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

Реклама

"Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста, его металлические части. Они значительно пострадали от коррозии и изношенности за годы эксплуатации. По рекомендациям специалистов из института стальных конструкций имени В. Шимановского, проезд по двум крайним полосам закрыли специально, чтобы избежать дальнейшего разрушения", – сказали в "Киевавтодоре".

Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично ограничивать движение транспорта.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

8 756

заболело за неделю в Киeвe

-8%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.3622

Евро (€)

29.98

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять