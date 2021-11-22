Подлечили: киевский блогер "вакцинировал" мост Патона – видео

Мост Патона, открытый в 1953 году, нуждается в ремонте и реставрации. Сейчас он находится в аварийном состоянии

В Киеве "вакцинировали" мост Патона / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский блогер Антон Скуратов решил "подлечить" мост Патона. Блогер решил пошутить на актуальную тему для всех жителей столицы.

Видео опубликовал Telegram-канал "Киев сейчас".

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"Глава общественной организации "Новая столица" Антон Муратов "вакцинировал" мост Патона. Это первый случай вакцинации обьекта городской инфраструктуры", – прокомментировал видео блогер Антон Мурафа.

На сегодняшний день мост Патона находится в аварийном состоянии. Мэр Киева заявлял, что только реконструкция будет стоить больше полумиллиарда долларов.

"Денег на его реконструкцию нет. Поэтому мы решили вакцинировать мост полумиллионами доз вакцин вместе с цементом", – сказал блогер Антон Скуратов.

Он добавил, что поскольку президент выделяет по 1000 грн на каждого вакцинированного, то можно получить полмиллиарда гривень на реконструкцию моста.

Блогер продемонстрировал "COVID-сертификат" специально сделанный для моста после "вакцинации".

Также на мосту установили огромный "международный сертификат".

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Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время наблюдают пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей возмущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

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"Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста, его металлические части. Они значительно пострадали от коррозии и изношенности за годы эксплуатации. По рекомендациям специалистов из института стальных конструкций имени В. Шимановского, проезд по двум крайним полосам закрыли специально, чтобы избежать дальнейшего разрушения", – сказали в "Киевавтодоре".

Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично ограничивать движение транспорта.

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