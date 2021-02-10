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Подорожание маршруток под Киевом: почему есть вопросы к новому тарифу?

10 февраля, 16:17

Александр Марущак , Игорь Тимофеев

От повышения цены проезда пассажир должен выигрывать, говорят в Ассоциации перевозчиков

Часть пригородных маршруток в Киевской области подняла плату за проезд. Рост цен был запланирован с 1 февраля, но перевозчики "подарили" жителям пригорода еще неделю поездок по старым тарифам. Уже с 5-6 февраля часть пригородных маршруток подняли стоимость проезда.

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Свои расчеты перевозчики направили в Киевскую областную администрацию. Как пояснили сайту "Сегодня" в Ассоциации перевозчиков Киевской области, по четырем транспортным предприятиям возникли существенные вопросы – они поставили слишком высокие тарифы.

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Глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко заявил:

"Они должны предоставить свои расчеты и аргументировать завышенные тарифы. Мы, конечно же, не можем вмешиваться в бизнес перевозчиков и в чем-то их ограничивать. Но мы должны понимать, что от этого повышения получит пассажир. Например, новые и комфортные автобусы, повышенный сервис".

По его словам, до 14 февраля Ассоциация перевозчиков совместно с коллегами из Киевской ОГА будем проводить анализ этих предприятий.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, когда подорожает общественный транспорт в Киеве.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Проезд в маршрутках в Киевской области резко подорожает. Сколько теперь будем платить".

Как пассажиры соблюдают масочный режим в транспорте, смотрите в нашем сюжете:

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тарифы маршрутки подорожание проезд киевская область

Источник: Сегодня

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