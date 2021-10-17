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Полицейские устроили две погони на улицах Киева. Обе закончились ДТП (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 октября, 17:26
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Нарушители отказались остановиться на требования правоохранителей, в результате чего произошли аварии
В Киеве произошло две ДТП в результате погонь полицейских.
В Киеве произошло две ДТП в результате погонь полицейских. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня произошло сразу две погони за автомобилями-нарушителями. Обе закончились авариями.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Погоня возле метро Святошин

Там патрульные полицейские потребовали остановиться водителя Nissan X-trail. Однако тот, вместо остановки, нажал газ в пол.

Началась погоня которая закончилась уже через 800 метров столкновением с несколькими автомобилями.

"Водителя познакомили с родным асфальтным черноземом, отдыхает, уже не спешит", – говорится в подписи к видео.

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Погоня на Теремках

Водитель Toyota Solara решила удрать от полиции, но неудачно. Инцидент произошел на Теремках-2.

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На большой скорости водитель уходила от полиции по улице Вильямса. Полиция перекрыла движение по соседней улице Максимовича.

В итоге, Toyota устроила ДТП, протаранив припаркованный Land Rover Discovery. Полиция оформляет происшествие.

Почему водитель решила бежать от полиции и за что ее хотели остановить – неизвестно.

Самые распространенные причины ДТП

С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были:

  • Нарушение правил маневрирования;
  • Превышение безопасной скорости;
  • Несоблюдение дистанции;
  • Нарушение правил проезда перекрестков;
  • Управление транспортом в состоянии опьянения.

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