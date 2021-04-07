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Поломка в метро: движение по одной из линий остановилось (видео)

7 апреля, 10:39

Александр Марущак Александр Марущак

На данный момент движение уже полностью восстановлено

В Киевском метро сегодня остановилось движение на синей ветке. Пока поезд стоял, пассажиров в вагон набилось почти как в обычный будний день.

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В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" рассказали, что была выявлена техническая неисправность в поезде на станции метро "Лыбидская".

Фото Алексея Сысоева, "Сегодня"

Фото Алексея Сысоева, "Сегодня"

Фото Алексея Сысоева, "Сегодня"
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Фото Алексея Сысоева, "Сегодня"

"На синей линии было остановлено движение поездов на 10 минут. Временно поезда курсировали от станции "Олимпийская" до "Героев Днепра". Сейчас движение поездов на линии полностью восстановлено. Неисправный поезд отправили в депо на диагностику", – сообщили в Киевском метрополитене.

Отметим, что ровно неделю назад на синей ветке произошла аналогичная ситуация – на станции метро "Оболонь" внезапно остановился поезд. Машинист высадил пассажиров, а поезд был отправлен в депо на обследование.

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Киев метро поломка
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