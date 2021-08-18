Потерпите еще неделю. Когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь"

Этот участок длинной в 17 километров не ремонтировался с 2004 года

Как проходит ремонт. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне, которые из-за ремонта трассы от Киева к международному аэропорту "Борисполь" испытывали два месяца неудобств, теперь могут вздохнуть с облегчением. Как сообщили сайту "Сегодня" в "Укравтодоре" – работы тут планируют закончить ко Дню Независимости.

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Ремонт, напомним, стартовал 22 июня. И это стало настоящим кошмаром для пассажиров, которые добирались из Киева в аэропорт "Борисполь" на автотранспорте. Людям приходилось выезжать из Киева за несколько часов, чтобы вовремя успеть в аэропорт на регистрацию рейса.

Как рассказали нам в ведомстве, восстановление автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский продолжалось и днем, и ночью. Участок длинной в 17 километров не ремонтировался с 2004 года.

Отремонтированный участок дороги. Фото: "Укравтодор"

"Проезжую часть уже отремонтировали, движение для автотранспорта было открыто в начале августа. Сейчас устанавливается новое лед освещение, наносим пластиковою разметку. Также продолжается ремонт двух путепроводов на этом участке. Все эти работы планируем завершить ко Дню Независимости", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе "Укравтодора".

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Там добавляют, что при этом движение транспорта на трассе не перекрывается, максимум, ограничивают движение по одной полосе, когда наносят разметку.

Трасса на Борисполь. Фото: "Укравтодор"

Пассажиропоток "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

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