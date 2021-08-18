Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Потерпите еще неделю. Когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь"

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 августа, 16:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Этот участок длинной в 17 километров не ремонтировался с 2004 года
Как проходит ремонт. Фото: коллаж "Сегодня"
Как проходит ремонт. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне, которые из-за ремонта трассы от Киева к международному аэропорту "Борисполь" испытывали два месяца неудобств, теперь могут вздохнуть с облегчением. Как сообщили сайту "Сегодня" в "Укравтодоре" – работы тут планируют закончить ко Дню Независимости.

Реклама

Ремонт, напомним, стартовал 22 июня. И это стало настоящим кошмаром для пассажиров, которые добирались из Киева в аэропорт "Борисполь" на автотранспорте. Людям приходилось выезжать из Киева за несколько часов, чтобы вовремя успеть в аэропорт на регистрацию рейса.

Читайте также:

Как рассказали нам в ведомстве, восстановление автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский продолжалось и днем, и ночью. Участок длинной в 17 километров не ремонтировался с 2004 года.

Отремонтированный участок дороги. Фото: "Укравтодор"
Отремонтированный участок дороги. Фото: "Укравтодор"

"Проезжую часть уже отремонтировали, движение для автотранспорта было открыто в начале августа. Сейчас устанавливается новое лед освещение, наносим пластиковою разметку. Также продолжается ремонт двух путепроводов на этом участке. Все эти работы планируем завершить ко Дню Независимости", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе "Укравтодора".

Реклама

Там добавляют, что при этом движение транспорта на трассе не перекрывается, максимум, ограничивают движение по одной полосе, когда наносят разметку.

Трасса на Борисполь. Фото: "Укравтодор"
Трасса на Борисполь. Фото: "Укравтодор"

Пассажиропоток "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Ранее мы писали, что:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Больше новостей
Украина
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Опрос
погода
курс доллара
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять