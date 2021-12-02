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А так можно было? Повышение цен на проезд в столице отсрочат за счет киевлян

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
2 декабря, 15:11
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Транспортным предприятиям Киева выделят дотацию из городского бюджета
Цены на проезд в общественном транспорте Киева обещают не поднимать до конца отопительного сезона.
Цены на проезд в общественном транспорте Киева обещают не поднимать до конца отопительного сезона. / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Киева решили, как сдержать повышение цен на проезд в коммунальном транспорте. Для этого транспортным предприятиям Киева будет выделено из городского бюджета дотацию в размере 500 млн грн.

Об этом во время заседание Киевсовета заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, Киевсовет на следующем заседании 7 декабря рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств "Киевпасстрансу" и "Киевскому метрополитену".

"Предлагаю на заседании в следующий вторник рассмотреть как неотложный проект решения об изменениях в Программу экономического и социального развития и бюджета города на 2021 год. Средства должны получить транспортные предприятия города – "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен" – 500 миллионов гривен – как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте города", – сообщил Кличко.

Когда цены все же повысят

Ранее мэр Киева заявил, что стоимость проезда в транспорте Киева до конца отопительного сезона не будет пересматриваться.

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"Как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" – сообщил Кличко.

Новые тарифы

  • Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн при покупке разового билета.
  • При оплате проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
  • Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
  • Остается возможность покупки месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн. в зависимости от типа проездного.
  • Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

Важно добавить, что город сохраняет льготы всем социально уязвимым категориям населения.

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