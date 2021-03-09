Поймали нелегала? В Киеве пьяный водитель возил пассажиров (фото)

Перевозчик заявляет, что водитель не работает у них

Сегодня утром патрульные заметили неисправный автобус "Богдан", который вез пассажиров. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.

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Как сообщили в Патрульной полиции Киева, мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте.

Результат теста показал 0,82 промилле, что в четыре раза превышает допустимый уровень.

Водителя отстранили от управления.

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"Патрульные составили на него протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 2 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров, имеет неисправности) КоАП", – говорится в сообщении.

В то же время в Коммунальной службе перевозок сайту "Сегодня" сообщили, что в компании, которая работает на маршруте №191, не подтверждают, что это их водитель.

"Перевозчик сообщает, что к ним уже обращались из патрульной полиции по поводу нетрезвого водителя. Но он давно не работает в их компании. Когда-то этот водитель у них работал, но уже давно уволился, возможно, у него остались старые документы. Нужно выяснять детали, например, узнавать за кем числится этот автобус", – рассказали сайту "Сегодня" в Коммунальной службе перевозок КГГА.

Не исключено, что водитель работал нелегально и случайно попал в поле зрения полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украине повысили штрафы для водителей. Теперь, если пьяное вождение привело к травмам или летальному исходу, будут реальные сроки.

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Напомним, в столице пьяный водитель бежал от полиции и сбил двух людей.

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