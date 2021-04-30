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Праздник приближается: Киев парализовали 10-бальные пробки (карта)

30 апреля, 16:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пробка от Крещатика в сторону Житомирской трассы растянулась на 20 километров

Накануне длинных майских праздников и Пасхи, захватывающих сразу четыре дня, жители столицы массово ринулись за город, поэтому во второй половине пятницы, 30 апреля, Киев парализовали 10-бальные пробки.

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Об этом сообщают сразу несколько онлайн-навигаторов и интерактивных карт.

Бульвар Шевченко и проспект Победы стоят намертво от центра Киева до разворота на Чайку. Тамошняя пробка растянулась более чем на 20 километров, поэтому добраться до выезда из города однозначно быстрее будет на метро.

Объездная дорога остановилась от Одесской площади до станции метро "Академгородок". Из-за пробок на Объездной сложно попасть в Софиевскую и Петропавловскую Борщаговки.

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Крайне сложно проехать от Севастопольской площади до метро "Почайна" и Северного моста, ведущего на Троещину и Воскресенку.

Бульвар Дружбы народов заблокирован от Лыбидской до спуска к Мосту Патона. Бульвар Леси Украинки еле тащится до Печерского моста. Крещатик стоит от Бессарабки до Европейской площади.

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Надднепрянское и Столичное шоссе медленно тянутся на выезд из города, тормозит и Голосеевский проспект в районе одноименной площади.

Также возникли пробки и за пределами Киева, например, в Буче, через которую ведет однополосная трасса М-07 Киев – Ковель (т.наз. "Варшавка").

Таксисты уже воспользовались моментом и в два с половиной раза взвинтили цены. Например, маршрут с Борщаговки до ТРЦ "Гулливер" (Спортивная площадь, 1а), который обычно стоит 110 грн, подорожал до 273, затем немного подешевел.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что на Пасху и майские станет проще добраться из Харькова в Одессу и обратно.

Мы также называли главные направления зарубежного туризма украинцев на долгий уик-энд.

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