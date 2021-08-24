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Празднования Дня Независимости: в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад (видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
24 августа, 10:20
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Давку заметили на станции метрополитена "Золотые ворота"
Толпа киевлян и гостей столицы идут на Майдан Независимости / Фото: коллаж "Сегодня"
Толпа киевлян и гостей столицы идут на Майдан Независимости / Фото: коллаж "Сегодня"

В День Независимости Украины, 24 августа, в киевском метрополитене толпы людей – они едут в центр столицы на военный парад.

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Об этом сообщает "Ху**ый Киев".

В Сети появилось видео со станции "Золотые ворота", там толпы людей идут к выходу со станции. Кто-то идет в переход на станцию "Тетральная", чтобы попасть прямо на улицу Крещатик. а потом и на Майдан Независимости, где проходит военный парад ко Дню Независимости.

Как в Киеве будут праздновать День Независимости?

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в городе примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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Ранее сообщалось, что транспорт в Киеве поменяет график работы на праздничные дни 23-25 августа.

Какие еще праздничные мероприятия состоятся в Киеве.

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