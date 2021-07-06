Прирост в 35%. Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток

Аэропорт увеличил пассажиропоток. Фото: коллаж "Сегодня"

За шесть месяцев 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 3 396 944 пассажира. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает ЦТС.

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Как отмечается, в июне текущего года количество обслуженных пассажиров (938 674) оказалось больше показателя июня 2020 года на 1839%. В 2020 году в этом же месяце "Борисполь" из-за карантинных ограничений обслужил всего 48,4 тыс. человек.

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Прирост пассажиропотока за полгода обеспечен за счет нерегулярных рейсов, которые перевезли на 157% больше пассажиров, чем за шесть месяцев 2020 года. Число пассажиров, перевезенных регулярными рейсами, упало на 6%.

Однако, по сравнению с допандемийными показателями, полугодичный результат аэропорта все еще невысокий: за шесть месяцев 2019 года аэропорт обслужил 6,7 млн человек.

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Ранее сообщалось, что в "Борисполе" заработал новый коридор для ускоренного обслуживания пассажиров.

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