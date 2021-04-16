Пробка на два года: на двух трассах под Киевом строят новую транспортную развязку

На трассах Киев – Одесса и Киев – Чоп в течение двух лет появится новая транспортная развязка, но это создаст неудобства водителям

В Украине начинают строительство новой транспортной развязки на трассах Киев – Одесса и Киев – Чоп, оно продлится два года.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"С сегодняшнего дня на M-05 Киев – Одесса км 15 +390 (Чабаны) и км 21 +847 (Вита – Почтовая) и M-06 Киев – Чоп км 21 767 (Стоянка) начато подготовительный этап по строительству транспортной развязки. активная фаза реализации ремонтных работ планируется во второй половине апреля. Срок выполнения работ – 2 года", – говорится в сообщении.



Правоохранители сообщают, что во время ремонта, движение транспорта будет осуществляться с помощью технических средств регулирования дорожного движения.

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"Об изменениях в организации дорожного движения на данном участке вам сообщат временные дорожные знаки и разметка с указанием направления оптимального маршрута объезда и информационное панно", – предупредили в МВД.

Ранее мы сообщали, что трасса международного значения, ведущей из Кропивницкого в Молдову, среди украинских водителей считается худшей в стране.

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