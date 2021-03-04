Пробка в Киеве: у маршрутки посреди дороги отвалилось колесо (фото)

В Киеве на улице Кирилловской произошло ЧП – у маршрутки отвалилось колесо.
Об этом сообщает Киевпастранс в Telegram.
Так, из-за пробки задерживается движение трамваев.
"Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская, 39 в направлении Контрактовой площади – у маршрутного такси частного перевозчика отпало колесо, что и повлекло блокирование движения", – говорится в сообщении.
По информации службы, на место вызвана полиция.
Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.
Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.
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