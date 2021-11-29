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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Пробки и аварии на дорогах: где не проехать в Киеве утром 29 ноября (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 ноября, 11:38
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В городе также задерживается движение общественного транспорта
Город сковали пробки
Город сковали пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 29 ноября день начался традиционно с пробок. Самая сложная ситуация сейчас – в центре и на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. Здесь с утра несколько ДТП – на улице Теодора Драйзера, Раисы Окипной, проспекте Юрия Гагарина, улице Срибнокильской.

Пробка образовалась перед Южным мостом – от Осокорков.

Тянучка перед Южным мостом со стороны Левого берега
Тянучка перед Южным мостом со стороны Левого берега / Фото: Google Maps

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Правый берег. Движение стоит на улице Академика Заболотного. На Большой Окружной дороге ведутся дорожные работы.

На Большой Окружной стоит движение
На Большой Окружной стоит движение / Фото: Google Maps

Пробка также от проспекта Победы до бульвара Тараса Шевченка.

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Пробка на проспекте Победы
Пробка на проспекте Победы / Фото: Google Maps

Сложно проехать транспорту на проспекте Степана Бандеры. Авария произошла на улице Елены Телиги.

На улице Елены Телиги ДТП
На улице Елены Телиги ДТП / Фото: Google Maps

На сьезде с моста Патона пробка – здесь ведут дорожные работы.

На правом берегу пробка у моста Патона
На правом берегу пробка у моста Патона / Фото: Google Maps

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста. Стоит движение на улице Набережно-Рыбальской.

В центре сложно проехать
В центре сложно проехать / Фото: Google Maps

Кроме того, на улицах – Крещатик, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, а также на бульваре Тараса Шевченко.

Движение общественного транспорта задерживается

  • Задерживается движение автобусов №42 на ул. Княжий Затон в направлении ул. Шептицкого по причине ДТП. На место вызвана полиция.
  • Задерживается движение троллейбусов №43, 50 на площади ВОВ в направлении ул. Милославской по причине ДТП. На место вызвана полиция.
  • Задерживается движение трамваев №28, 22а, 35 ул. Миропольская – ул. Юности пассажиру стало плохо. На место вызван МШД.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже, чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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