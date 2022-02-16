Пробки и аварии: в Киеве снова произошел сбой в работе транспорта (карта)

В Киеве днем 16 февраля осложненное движение транспорта. Некоторые трамваи и автобусы курсируют со сбоями, а местами образовались пробки.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевпастранса и свидетельствуют данные Google Maps.
Сбои в работе транспорта
Трамваи № 8к, 22к, 29к
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Задерживается движение трамваев №8к, 22к, 29к по ул. Привокзальная (ост. "Городская электричка") в направлении Дарницкого депо по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Движение возобновлено в 13:27, курсирование с отклонением от графика
Автобусы №7
Задерживается движение автобусов №7 по пл. Львовская по причине припаркованного авто в габарите проезда. На место вызвана полиция.
Пробки
Движение затруднено преимущественно на правом берегу. В центральной части города пробки наблюдаются на улицах Владимирская, Прорезная, Большая Житомирская, бульваре Тараса Шевченко, улицах Шелковичная, Мечникова, Жилянской, Саксаганского.
Пробки в центре. Фото: скриншот
Кроме того, пробки образовались на улицах Глыбочинская, Юрия Ильенко, Вячеслава Чорновила. Также движение затруднено на Елены Телиги и Вадима Гетьмана.
В Киеве образовались пробки. Фото: скриншот