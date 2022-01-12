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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Пробки и сбой транспорта: что происходит на дорогах Киева

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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12 января, 19:14
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На основных магистралях города много скоплений легкового транспорта
В столице проблемы с транспортом
В столице проблемы с транспортом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером 12 января задерживается движение троллейбусов, а также город парализовали пробки. Это связано как с плотным автомобильным трафиком по городу, так и с ДТП.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

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Движение троллейбусов

Задерживается движение троллейбусов №11 на ул. Заболотного, 142, по причине ДТП.

На место вызвана полиция.

Пробки в Киеве

Левый берег

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На Бориспольской трассе небольшая пробка на кольце. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

Въезды в столицу свободны
Въезды в столицу свободны / Фото: Google Maps

Проспект Бажана относительно свободный.

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Ситуация на мостах:

  • Южный мост – небольшая пробка в начале моста в сторону левого берега.
  • Дарницкий мост – свободен для передвижения.
  • Мост Патона – затруднено движение в сторону левого берега.
  • Мост Метро – нет пробок. Однако в сторону Левобережной движение стоит.
  • Северный мост – нет пробок.

Правый берег

На Большой Окружной дороге и улице Академика Заболотного ДТП. Образовалась пробка.

В районе Пирогово пробка
В районе Пирогово пробка / Фото: Google Maps

В районе Софиевской Борщаговки и Вишневого также затруднено движение на Большой Окружной дороге.

Заехать в населенные пункты сложно
Заехать в населенные пункты сложно / Фото: Google Maps

На Брест-Литовском шоссе ДТП. Въезд и выезд из города по Житомирской трассе затруднен. Вся красная ветка метро "стоит".

На Брест-Литовском шоссе авария
На Брест-Литовском шоссе авария / Фото: Google Maps

Пробка также по трассе на въезде в Ирпень.

На Северной трассе пробка
На Северной трассе пробка / Фото: Google Maps

Центр

  • На проспекте Лобановского небольшая пробка;
  • Днепровский спуск весь "красный";

На спуске проехать сложно
На спуске проехать сложно / Фото: Google Maps

  • Надднепрянское шоссе свободно для проезда;
  • Саперно-Слободская перекрыта в обе стороны;

На Саперно-Слободской улице движение перекрыто
На Саперно-Слободской улице движение перекрыто / Фото: Google Maps

  • на бульваре Дружбы народов стоит движение;

В районе Профессора Подвысоцкого ДТП
В районе Профессора Подвысоцкого ДТП / Фото: Google Maps

  • на ул. Телиги пробка;
  • бульвар Леси Украинки стоит в сторону центра;
  • Воздухофлотский проспект перекрыт;

Здесь серьезные пробки
Здесь серьезные пробки / Фото: Google Maps

  • также пробки на ул. Богатырская; ул. Глубочицкая; ул. Большая Житомирская; ул. Б. Хмельницкого
  • на улице Крещатик местами "тянучки";
  • на Бессарабской площади ДТП.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Ранее мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

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