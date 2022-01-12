Пробки и сбой транспорта: что происходит на дорогах Киева

На основных магистралях города много скоплений легкового транспорта

В столице проблемы с транспортом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером 12 января задерживается движение троллейбусов, а также город парализовали пробки. Это связано как с плотным автомобильным трафиком по городу, так и с ДТП.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

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Движение троллейбусов

Задерживается движение троллейбусов №11 на ул. Заболотного, 142, по причине ДТП.

На место вызвана полиция.

Пробки в Киеве

Левый берег

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На Бориспольской трассе небольшая пробка на кольце. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

Въезды в столицу свободны / Фото: Google Maps

Проспект Бажана относительно свободный.

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Ситуация на мостах:

Южный мост – небольшая пробка в начале моста в сторону левого берега.

Дарницкий мост – свободен для передвижения.

Мост Патона – затруднено движение в сторону левого берега.

Мост Метро – нет пробок. Однако в сторону Левобережной движение стоит.

Северный мост – нет пробок.

Правый берег

На Большой Окружной дороге и улице Академика Заболотного ДТП. Образовалась пробка.

В районе Пирогово пробка / Фото: Google Maps

В районе Софиевской Борщаговки и Вишневого также затруднено движение на Большой Окружной дороге.

Заехать в населенные пункты сложно / Фото: Google Maps

На Брест-Литовском шоссе ДТП. Въезд и выезд из города по Житомирской трассе затруднен. Вся красная ветка метро "стоит".

На Брест-Литовском шоссе авария / Фото: Google Maps

Пробка также по трассе на въезде в Ирпень.

На Северной трассе пробка / Фото: Google Maps

Центр

На проспекте Лобановского небольшая пробка;

Днепровский спуск весь "красный";

На спуске проехать сложно / Фото: Google Maps

Надднепрянское шоссе свободно для проезда;

Саперно-Слободская перекрыта в обе стороны;

На Саперно-Слободской улице движение перекрыто / Фото: Google Maps

на бульваре Дружбы народов стоит движение;

В районе Профессора Подвысоцкого ДТП / Фото: Google Maps

на ул. Телиги пробка;

бульвар Леси Украинки стоит в сторону центра;

Воздухофлотский проспект перекрыт;

Здесь серьезные пробки / Фото: Google Maps

также пробки на ул. Богатырская; ул. Глубочицкая; ул. Большая Житомирская; ул. Б. Хмельницкого

на улице Крещатик местами "тянучки";

на Бессарабской площади ДТП.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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