Пробки и сбой в общественном транспорте: как добраться до пункта назначения в Киеве (карта)

В среду, 10 февраля, в Киеве продолжаются сложные погодные условия. Образовались большие пробки по всему городу, а также сбой в графике общественного транспорта.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
На Правом берегу "стоит" движение на Гаванском мосту. Пробка на Набережном шоссе.
В центре пробки образовались на Крещатике, Михайловской, проспекте Победы в районе станции метро Университет, бульваре Тараса Шевченко, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.
На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной.
От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" "стоит" движение.
Большая пробка на улице Елены Телиги.
Так, задерживается движение трамваев №8, 22, 29 по ул. Привокзальная по техническим причинам. А также задерживается движение автобусов №37, 37а, 76, 97 в связи со сложными погодными условиями.
Движение автобусов организовано:
- автобусы №37 и №37а курсируют по Житомирской трассе;
- автобусы №76 курсируют без заезда на ул. Зверинецкую;
- автобусы №97 курсируют без заезда на ул. Клавдиевскую.
На место направлены ответственные службы города.
Напомним, после того, как часть пригородных маршруток в Киевской области с 5-6 февраля подняли плату за проезд, стало известно, будут ли поднимать цену на общественный транспорт в Киеве.
Ранее мы писали, утром у станции метро "Позняки" выстроилась гигантская очередь. А также, что в Киеве на Андреевском спуске катались на сноубордах.
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