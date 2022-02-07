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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Пробки и сбой в работе общественного транспорта – где не проехать в Киеве (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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7 февраля, 11:13
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Проблемы с движением возникли по техническим причинам, на место уже вызвали службу
В столице проблемы с движением транспорта
В столице проблемы с движением транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

7 февраля в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение некоторых маршрутов изменилось, а также на дорогах города образовались пробки.

О сбоях сообщает "Киевпастранс".

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Задерживается движение трамваев

  • Задерживается движение трамваев №22А,28, 35 по ул. Дашкевича/ул. Стальского в направлении ул. Милославской по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
  • Задерживается движение трамваев №1, 3 по пр. Гузара/бул. Гавела в направлении Кольцевой дороги, причина – пассажиру стало плохо. На место вызвана МСП.

Пробки в городе

На проспекте Тараса Шевченко небольшие пробки. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

На проспекте Тараса Шевченко образовалась тянучка
На проспекте Тараса Шевченко образовалась тянучка / Фото: Google Maps

Движение перекрыто на Парковой дороге и Петровской аллее.

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Движение полностью перекрыто, по этой дороге проехать не получится
Движение полностью перекрыто, по этой дороге проехать не получится / Фото: Google Maps

Кроме того, движение затруднено на улице Саперно-Слободской и Южном мосту. Там ремонтируют дорогу.

На Выдубичах небольшая пробка
На Выдубичах небольшая пробка / Фото: Google Maps

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Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

Ранее мы писали:

  • Будут пробки? В Киеве могут перекрывать движение в трех районах – дата

  • Киев заметает снегом: центр города остановился в пробках – фото, видео

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