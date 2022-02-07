Пробки и сбой в работе общественного транспорта – где не проехать в Киеве (карта)

7 февраля в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение некоторых маршрутов изменилось, а также на дорогах города образовались пробки.
О сбоях сообщает "Киевпастранс".
Задерживается движение трамваев
- Задерживается движение трамваев №22А,28, 35 по ул. Дашкевича/ул. Стальского в направлении ул. Милославской по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
- Задерживается движение трамваев №1, 3 по пр. Гузара/бул. Гавела в направлении Кольцевой дороги, причина – пассажиру стало плохо. На место вызвана МСП.
Пробки в городе
На проспекте Тараса Шевченко небольшие пробки. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.
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Движение перекрыто на Парковой дороге и Петровской аллее.
Кроме того, движение затруднено на улице Саперно-Слободской и Южном мосту. Там ремонтируют дорогу.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
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