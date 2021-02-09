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Киев снова стоит в пробках: как проехать или объехать тянучку (карта)

9 февраля, 08:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Очередной день снегопадов в Киеве продолжает усложнять жизнь горожанам. Городские службы не справляются со снежными заносами, хотя спецтехника, по заверениям мэра Виталия Кличко, работала всю ночь.

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Это отражается на дорожном движении, которое опять оказалось затруднено. Согласно данным Google-maps, по состоянию на 8 утра местами уже образовываются большие пробки.

Левый берег. Традиционно киевлянам, живущим на левом берегу Днепра сложно попасть на правую. Мост Патона стоит полностью, Дарницкий, как и Южный, тянутся очень медленно, однако еще большая пробка тянется по проспекту Бажана. Харьковское шоссе тоже тянется очень медленно.

С Троещины попасть в центр тоже непросто. На улицах де Бальзака, а также на Маяковского то и дело заторы. Северный мост, а также ведущий к нему проспект Шухевича тянутся очень медленно.

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Правый берег. Затруднено движение еще по одной важной артерии Киева, проспекту Лобановского. На Севастопольской площади тоже очень тяжело проехать: Чоколовский проспект, улица Народного Ополчения и особенно Воздухофлотский проспект стоят.


Жителям Софиевской и Петропавловской Борщаговки сложно въехать в город. Окружная дорога тоже тянется с традиционной для утра очень низкой скоростью. Бульвары Курбаса и Гузара тоже медленные.

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Проспект Победы, начиная от станции метро "Житомирская" либо стоит, либо, в лучшем случае, очень медленно едет. Из Академгородка тоже сложно выехать.

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Центр тоже загружен. Улицы Сечевых стрельцов, Черновола, Глыбочицкая, бульвар Шевченко тянутся в обе стороны.

При этом общественный транспорт ходит исправно и по графику – троллейбусов и маршруток на дорогах много, передают наши читатели.

В целом ситуация немного лучше, чем вчера, когда город оказался буквально парализован непогодой.

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Киев пробки пробки в Киеве

Источник: Сегодня

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