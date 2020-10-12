Пробки в Киеве: какие дороги стоит объезжать (карта)

В понедельник, 12 октября, Киев парализовали пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на Правом берегу:

проспект Академика Глушкова;

Кольцевая дорога;

улица Вячеслава Черновола;

улица Соборная;

улица Шевченко;

проспект Победы;

улица Борщаговская;

проспект Степана Бандеры;

улица Богатырская.

В центре Киева:

улица Спасская;

улица Хорива;

улица Почайнинская;

улица Набережно-Крещатицкая;

улица Михаила Грушевского.

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Левый берег:

Броварской проспект;

улица Миропольская;

проспект Освободителей;

проспект Соборности;

проспект Николая Бажана (метро Осокорки);

улица Центральная.

Ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

Напомним, на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 15 октября.

Видео: KIEVMAP

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