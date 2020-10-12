Пробки в Киеве: какие дороги стоит объезжать (карта)

В понедельник, 12 октября, Киев парализовали пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на Правом берегу:
- проспект Академика Глушкова;
- Кольцевая дорога;
- улица Вячеслава Черновола;
- улица Соборная;
- улица Шевченко;
- проспект Победы;
- улица Борщаговская;
- проспект Степана Бандеры;
- улица Богатырская.
В центре Киева:
- улица Спасская;
- улица Хорива;
- улица Почайнинская;
- улица Набережно-Крещатицкая;
- улица Михаила Грушевского.
Левый берег:
- Броварской проспект;
- улица Миропольская;
- проспект Освободителей;
- проспект Соборности;
- проспект Николая Бажана (метро Осокорки);
- улица Центральная.
Ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.
Напомним, на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 15 октября.
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