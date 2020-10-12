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Пробки в Киеве: какие дороги стоит объезжать (карта)

12 октября, 08:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Где "застряли" автомобили

В понедельник, 12 октября, Киев парализовали пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на Правом берегу:

  • проспект Академика Глушкова;
  • Кольцевая дорога;
  • улица Вячеслава Черновола;
  • улица Соборная;
  • улица Шевченко;
  • проспект Победы;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Степана Бандеры;
  • улица Богатырская.

В центре Киева:

  • улица Спасская;
  • улица Хорива;
  • улица Почайнинская;
  • улица Набережно-Крещатицкая;
  • улица Михаила Грушевского.

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Левый берег:

  • Броварской проспект;
  • улица Миропольская;
  • проспект Освободителей;
  • проспект Соборности;
  • проспект Николая Бажана (метро Осокорки);
  • улица Центральная.

Ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

Напомним, на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 15 октября.

Видео: KIEVMAP

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Киев центр пробки пробки в Киеве

Источник: Сегодня

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