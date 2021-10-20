Продлили прием заявок. На экспресс от Киева в международный аэропорт Борисполь ищут стюардов

"Укрзализныця" продолжила прием заявок для участия в конкурсе на должность стюарда скоростных поездов, которые курсируют в международный аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Если не успели подать документы на участие в конкурсе, то можно их подать до 2 ноября.
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Что предлагают
- достойную заработную плату;
- полный социальный пакет, медицинское страхование;
- официальное трудоустройство;
- комфортные условия труда в новом подвижном составе, доплату за выслугу лет, на оздоровление, при рождении ребенка и др.;
- возможность карьерного роста.
Основные требования к кандидатам:
- знания государственного языка и базовый уровень знания иностранных языков;
- профессиональное соответствие;
- проф-техническое образование.
Конкурс состоится 2 ноября. По адресу: Киев, ул. Привокзальная, дом 3. Чтобы принять участие в конкурсе, пришлите свое резюме или анкету на электронный адрес kadr.ursc@uz.gov.ua.
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