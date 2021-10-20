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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Продлили прием заявок. На экспресс от Киева в международный аэропорт Борисполь ищут стюардов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 октября, 18:11
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Чтобы принять участие в конкурсе, нужно всего лишь прислать свое резюме или анкету на электронный адрес
Основные требования к кандидатам довольно просты
Основные требования к кандидатам довольно просты / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" продолжила прием заявок для участия в конкурсе на должность стюарда скоростных поездов, которые курсируют в международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Если не успели подать документы на участие в конкурсе, то можно их подать до 2 ноября.

Что предлагают

  • достойную заработную плату;
  • полный социальный пакет, медицинское страхование;
  • официальное трудоустройство;
  • комфортные условия труда в новом подвижном составе, доплату за выслугу лет, на оздоровление, при рождении ребенка и др.;
  • возможность карьерного роста.

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Основные требования к кандидатам:

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  • знания государственного языка и базовый уровень знания иностранных языков;
  • профессиональное соответствие;
  • проф-техническое образование.

Конкурс состоится 2 ноября. По адресу: Киев, ул. Привокзальная, дом 3. Чтобы принять участие в конкурсе, пришлите свое резюме или анкету на электронный адрес kadr.ursc@uz.gov.ua.

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